/634316/محمد-صلاح-ضمن-قائمة-المرشحين-لأفضل-هدف-في-الدوري-الإنجليزي

تواجد النجم الدولي محمد صلاح ضمن قائمة المرشحن للفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2021، وينافس محمد صلاح على الجائزة بسبب الهدف الذي سجله في مباراة فريقه مع فريق وست هام في المباراة التي أقيمت يوم 31 يناير الماضي.

محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل هدف في الدوري الإنجليزي

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، على مواقع التواصل الإجتماعي، عبر حسابه على تويتر،ويستعرض دوت الخليج قائمة الاعبين المرشحين لجائزة أفضل هدف في البريميرليج، وجاءت القائمة كالأتي:

1- هدف جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي في مانشستر سيتي ( 27 سبتمبر)

2- هدف مانويل لانزيني لاعب وست هام في توتنهام ( 18 أكتوبر)

3- هدف أولا ألينا لاعب فولهام في وست بروميتش ( 1 نوفمبر)

4- هدف سباستيان هالير لاعب وست هام في كريستال بالاس ( 16 نوفمبر)

5- محمد صلاح لاعب ليفربول في وست هام ( 31 يناير)

6- هدف برونو فيرنانديز في إيفرتون ( 6 فبراير)

7- هدف لاميلا لاعب توتنهام في آرسنال ( 14 مارس)

8- هدف لينجارد لاعب وست هام في وولفرهامبتون ( 5 أبريل)

8- هدف كافاني لاعب مانشستر يونايتد في فولهام ( 18 مايو)

تواجد صلاح في قائمة أفضل لاعب في البريمير ليج

الجدير بالذكر أن محمد صلاح تواجد ضكمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2021، وضمت القائمة كل من:

ثنائي فريق مانشستر سيتي دي بروين وربن دياز، ولاعب تشيلسي ماسون مونت، ولاعب مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز، ولاعب تونهام وهداف البريميرليج هاري كين، ولاعب فريق أستون فيلا جاك جريليش، ولاعب وست هام توماس سوتتشيك، وأخيرا نجم ليفربول محمد صلاح.

ويعد محمد صلاح العربي الوحيد المتواجد في قائمة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2021، وفاز بتلك الجائز الموسم السابق الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام هوتسبير، وجاء هدف سون ف مباراة توتنهتم وبيرنلي وانتهت 5/0 لصالح فريق لاتوتنهام هوتسبير، وأقيمت المباراة يوم 7 ديسمبر، وجاء الهدف عن طريق مرواغة الكوري الجنوبي سون هيونج مين لمعظم لاعبين الخصم ثم قام بتسجيلها في الشباك.