ضياء الدين داود لـ دوت الخليج: حمدين صباحي أخطأ بترشحه ضد الرئيس السيسي «فيديو»

/634317/ضياء-الدين-داود-لـ-تحيا-مصر-حمدين-صباحي-أخطأ-بترشحه-ضد-الرئيس-السيسي-فيديو

تحدث النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، عن عدد من الملفات السياسية والبرلمانية المتعلقة بالشأن البرلماني، وأيضًا ما يختص بالقضايا الدولية.

ضياء الدين داود: اختلفت مع حمدين صباحي عند ترشحه ضد السيسي

وعلق النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، عن وجهة نظره وتقييمه بشأن المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، حيث قال:" اختلفت مع المرشح السابق حمدين صباحي، عندما ترشح للرئاسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

ضياء الدين داود: الرئيس السيسي لديه توافق شعبي

وتابع عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود:" رأيت توافقًا شعبيًا على اسم الرئيس السيسي، وكان بإمكان حمدين صباحي فى هذا التوقيت أن يقود جبهة فى انتخابات البرلمان، بإمكانها تشكيل الأغلبية، لأنه كان محمولًا على قاعدة 5 مليون مواطن صوتو له فى انتخابات الرئاسة عام 2012، مع وجود بقايا التيار الوطني، والممثل فى قيادات سياسية موجودة، كان يمكن أن يكون له تأثير، أري حمدين صباحي قيادة سياسية تاريخية هامة أحترمه وأقدره.

مجيبًا على سؤال حول اتجاهه للمعارضة، قال النائب ضياء الدين داود:" نحن فى تكتل 25\30 نعتبر أنفسنا مكلفين من الشارع بالتواجد فى البرلمان، وبوصلتنا هو ما حدده المواطنون فى 25 يناير و30 يونيو، وجعلناها خطوطنا الحمراء تحت قبة البرلمان". وتابع:" نتفق مع من يؤيد هذه المطالب ونعارض من يخالفها، وما تعارض مع هذه المبادئ اختلفنا عليه سواء فى حكومة شريف اسماعيل أو مصطفي مدبولي، إذن الاتفاق والاختلاف حول الأفكار المطروحة".

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها موقع دوت الخليج، بالنائب ضياء الدين داود حول عدد من القضايا والملفات السياسية والبرلمانية المهمة.