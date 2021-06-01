"فالكون" تتولي حراسة بوابات حدائق الأهرام ومنع سير التوكتوك..«فيديو»

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قال اللواء خالد عصر، رئيس حي الهرم، أن شركة فالكون ستتولي تأمين بوابات منطقة حدائق الأهرام، وسيصدر قرار بشأنها غدا الأربعاء، فى ضوء خطة التطوير التى تم التوافق بشأنها من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لكل ما هو محيط بمنطقة المتحف المصري الكبير.

جاء ذلك فى حديثه أمام لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ردا علي عديد الشكاوي التى عبر عنها المواطنين لنواب الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة ومنهم كل من النائب محمد سلطان، والنائب عمرو القطامي، حيث إشكاليات التكاتك ومخالفات البناء وعدم رصف الطرق، مشيرا إلي أن جمعية صحراء الأهرام التى تشرف علي منطقة حدائق الأهارم أجرت مناقصة وتم التوافق علي أن تتولي شركة فالكون تأمين جميع بوابات حدائق الأهرام.

شركة فالكون تتولي حراسة بوابات حدائق الأهرام

ولفت رئيس حي الهرم إلي أنه بغلق جميع البوابات وإحكام السيطرة عليها، سيتم إخراج جميع التكاتك، علي أن يكون هناك بديل بعربيات كهربائية تتولي عملية النقل، وسيتم ذلك بإحلال السيارات للتكاتك وفق خطة منضبطة حتي لا يحدث أي خلل، مشيرا إلي أن منذ أن تولي مسؤولية الحي وأصدر قرار بوقف البناء لمواجهة مخالفات البناء والعشوائيات .

وأكد علي أن جميع المخالفات التى تمت فى حدائق الأهرام جاءت بعد الثورة، بسبب الأوضاع التى مرت بها البلاد، ولكن فى ضوء تطوير منطقة الأهرامات والمتحف المصري تم وضع خطة تطوير لمنطقة حدائق الأهرام للتغلب علي كل إشكاليات المواطنين بالتنسيق مع الجمعية المسؤولة عن المنطقة خاصة أن حدائق الأهرام فى ولاية جهاز التعاونيات التابع لوزارة الإسكان وما يخص الحي فى المنطقة وهو كل ما يخص التراخيص فقط.

ومن جانبه رحب النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بتحركات جمعية صحراء الأهرام وحي الهرم، لحل إشكاليات المواطنين وتطوير منطقة حدائق الأهرام، مؤكدا علي أن أي خطوة فى سبيل راحة المواطن مقدر ومحل تقدير دائما.

وأتفق معه النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن التغلب علي إشكاليات التاكتك مع توفير بديل خطوة مقدرة، مؤكدا علي أن ضبط حركة الدخول والخروج للمدينة من شأنها أن يساعد الأجهزة المعنية للقيام بدورها تجاه شكاوي المواطنين .