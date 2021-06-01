القوى العاملة بالنواب تطالب قطاع الأعمال بتعيين الـ 5%؜ من ذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - وتحدث أعضاء لجنة القوى العاملة عن ضرورة تطبيق وتفعيل ما نص عليه قانون الخدمة المدنية فى المادة 22، بأن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أماكن متفرقة أيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة.

وطالب أعضاء اللجنة ببيان تفصيلى بأسماء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ونسبة المعينين فيها، ونسبة تعيين الأشخاص ذوى الإعاقة، كما تحدثوا عن حل مشكلة الفجوة فى الأجور بين العاملين.

من جانبه، عقب ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، بتأكيده أنه يتبع وزارة قطاع الأعمال 8 شركات قابضة، و118 شركة تابعة، وأن هناك شركات تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال رقم 203، ولكن لا تخضع لتبعية وزارة قطاع الأعمال العام.

وقال إن تحديد الأجور والمرتبات يكون وفقا للوظيفة، متابعا: "وحدنا كل عناصر الأجر، ويتم إدخال كل عناصره، لتقليل الفجوات"، وتعهد بتقديم كافة فئات أجور العاملين بالشركات القابضة، خاصة شركة سيد للأدوية، لافتا إلى استحالة توحيد الأجور بين العاملين فى الشركات التابعة للوزارة نتيجة اختلاف الأنشطة من شركة لأخرى واختلاف الأعمال الإدارية والفنية التخصصية، خصوصًا أن الأخيرة تتطلب أجور أعلى لتراكم خبرتها وندرتها.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وزارة قطاع الأعمال العام، بموافاة اللجنة ببيان بالشركات القابضة والتابعة، ومدى استيفاء نسبة الـ 5% لذوى الإعاقة فى التعيينات، وكذلك جدول الأجور فى إطار ما أعلنه ممثل الوزارة من توحيد عناصز الأجر، وأوصت بتوحيد الأجر فى العقد فى بداية التعيين للوظائف المناظرة سواء الإدارية أو التخصصية، وبيان عن موقف مسابقة التعيينات التى تمت فى شركة سيد للأدوية، ومنحت اللجنة الوزارة مهلة حتى يوم الثلاثاء 15 يونيو لموافاتها بهذه البيانات".