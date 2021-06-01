احمد زيدان لـ دوت الخليج: وكالة الفضاء المصرية حدث هام له عوائد إقتصادية وأهداف استراتيجية«فيديو وصور»

/634319/احمد-زيدان-لـ-تحيا-مصر-وكالة-الفضاء-المصرية-حدث-هام-له-عوائد-إقتصادية-وأهداف-استراتيجيةفيديو-وصور

قال النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن زيارتنا لوكالة الفضاء المصرية اليوم، زيارة مثمرة للغاية تعرفنا من خلالها على الانشظة التي تقوم بها وكالة الفضاء المصرية، مشيرا إلى أن الوكالة تقع على مساحة شاسعة 123 فدان، وتمثل حدث جلل وهام فى الدولة المصرية.

وأضاف النائب أحمد زيدان في تصريحات لموقع دوت الخليج، ان الوكالة لها اهداف استراتيجية وعوائد إقتصادية، مؤكدا أن الإهتمام بتكنولوجيا وعلوم الفضاء أمر مهم ، وهو ما يتم بالفعل من الجميع سواء من مجلس النواب أو القيادة السياسية. وأشار وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى انه تم الحديث مع رئيس الوكالة داخل الإجتماع الذي تم إنتهاءه منذ قليل، إلى بشأن بعض الأمور الهامة والحيوية المتعلقة بالوكالة، والتي تتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالإستقلال الفني والمالي والإداري.

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