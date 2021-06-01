/634320/لينك-تصويت-لـ-محمد-صلاح-في-جائزتي-أفضل-لاعب-وهدف-فى-الدوري-الإنجليزي-٢٠٢١

يبحث الكثير من متابعي الكرة العالمية وعشاق الكرة الإنجليزية عن طريقة التصويت لمسابقة أفضل لاعب وهدف بالدوري الإنجليزي الممتاز ، كذلك يهتم الكثير بالبحث عن لينك تصويت لـ محمد صلاح في جائزتي أفضل لاعب وهدف فى الدوري الإنجليزي٢٠٢١.

ويستعرض موقع دوت الخليج لينك تصويت لـ محمد صلاح في جائزتي أفضل لاعب وهدف فى الدوري الإنجليزي٢٠٢١ ، من أجل التصويت للاعب المنتخب المصري ، وينافس الفرعون المصري على اللقب لاعبين أمثال هاريك كين.

ويمكنك الدخول على لينك تصويت لـ محمد صلاح في جائزتي أفضل لاعب وهدف فى الدوري الإنجليزي٢٠٢١ من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ، ولتصفح الموقع والتصويت لمحمد صلاح أضغط هنا

الخطوة الأولي:

الدخول على لينك تصويت لـ محمد صلاح في جائزتي أفضل لاعب وهدف فى الدوري الإنجليزي٢٠٢١ من هنا

الخطوة الثانية:

الضغط على كلمة " التصويت الأن " أو "vote now" تظهر لك قائمة اللاعبين المرشحين لنيل الجائزة.

الخطوة الثالثة:

النزول بالقائمة حتى ظهور بطاقة محمد صلاح ثم الضغط عليها للتصويت من بين قائمة الرمشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إنجليزي 2021.

الخطوة الرابعة:

تظهر لك علامة تحقيق الشخصية والتأكد من عدم وجود " روبرت" تضغط على " أنا لست روبرت " حتى تظهر لك علامة لقد تم تسجيل التصويت بنجاح.

الخطوة الخامسة:

يتيح لك الموقع مشاركة تصويتك الخاص عبر منصات التواصل الإجتماعي أبرزهم فيس بوك وتويتر وإنستغرام ، كما تستطيع مشاركة التصويت مع بعض العبارات المميزة التي تستطيع مشاركتها من خلالها مثل" أنه لاعب مميز " أنه لاعب أسطوري " " ياله من لاعب خيالي ".

لينك تصويت لـ محمد صلاح في جائزتي أفضل لاعب وهدف فى الدوري الإنجليزي٢٠٢١.

ويتيح الموقع للمستخدم المشاركة مرة واحدة في التصويت حتى يمكن احتساب التصويت بشكل صحيح ، لكن يتوافر لدي البعض امكانية التصويت أكثر من مرة بسبب تقنيات خاصة ، أي يمكنك التصويت مرة أخرى لكن عليك أولا الخروج من الموقع ومواصلة الدخول مرة أخري .

قائمة مرشحي أفضل هدف فى الدوري الإنجليزي٢٠٢١

يتواجد محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي في قائمة أفضل الأهداف داخل الموسم الإنجليزي ، بالإضافة لترشحه في جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي.

1- جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي في مانشستر سيتي

2- هدف مانويل لانزيني لاعب وست هام في توتنهام

3- هدف أولا ألينا لاعب فولهام في وست بروميتش

4- هدف سباستيان هالير لاعب وست هام في كريستال بالاس

5- محمد صلاح لاعب ليفربول في وست هام

6 - هدف برونو فيرنانديز في إيفرتون

7- هدف لاميلا لاعب توتنهام في آرسنال

8- هدف لينجارد لاعب وست هام في وولفرهامبتون

9- هدف كافاني لاعب مانشستر يونايتد في فولهام