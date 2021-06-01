خاص دوت الخليج..الرقابة الإدارية تلقي القبض علي رئيس شركة المياه والصرف بالغربية

/634323/خاص-تحيا-مصرالرقابة-الإدارية-تلقي-القبض-علي-رئيس-شركة-المياه-والصرف-بالغربية

قالت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج، أنهيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية منذ قليل، وذلك بعد أيام من إلقاء القبض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من إحدى شركات القطاع الخاص، مقابل استغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال بالمحافظة.

جهود الرقابة الإدارية لمواجهة الفساد

هيئة الرقابة الإدارية حددت عدة طرق لتقديم المواطن الشكاوى ضد أي موظف صدر منه خلل أو قصور أو اهمال اثناء عمله في الجهاز الإداري بالدولة، بهدف التحقيق فيها ومحاسبة المخطئ أو المقصر حيث تقديم الشكوى من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة: www.aca.gov.eg، وبعدها الدخول على قسم «الشكاوى» بالقائمة الرئيسية ثم اختيار «إرسال شكوى»، ثم ملئ نموذج الشكوى والضغط على زر إدخال.

ومن خلال مكتب خدمة المواطنين: شكاوى مكتوبة أو بلاغات شفهية يتقدم بها المواطنون بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للهيئة الكائن في تقاطع شارعى النزهة وأسماء فهمى بمدينة نصر أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة وارسال الشكوي من خلال البريد العادى إلى هيئة الرقابة الإدارية على عنوانها المذكور بصندوق بريد رقم 111 ومن خلال الفاكس :ترسل الشكاوى على الفاكس رقم 0020222915403

وتضمنت أيضا الاتصال ب- تليفون الهيئة 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100 وبعد الانتهاء من تقديم الشكوى، سوف يتم إخطار الشاكي بنتيجة فحص شكواه بواسطة رسالة SMS على رقم الهاتف المحمول المرسل بالشكوى.