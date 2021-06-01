/634324/سيد-عبد-الحفيظ-ندرس-إقامة-مباراة-ودية-قبل-مواجهة-الترجي-التونسي

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن إحتمالية إقامة مباراة وديه للفريق خلال الفترة المقبلة، قبل مباراة الترجي التونسي.

وقال سيد عبد الحفيظ:” الجهاز الفني يدرس إقامة مباراة ودية نهاية الأسبوع الجاري، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الترجي التي تقام في تونس ١٩ يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وكان الأهلي قد تلقى خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأجيل مباراة إنبي في كأس مصر، التي كان مقررا إقامتها يوم الجمعة المقبل.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من قطر، والتي استمرت لمدة يومين.

ونجح النادي الأهلي فى العبور إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كذلك الأمر بعدما نجح فى تحقيق الانتصار على حساب نادي ماميلودي صن داونز فى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد الأهلي والترجي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعديل في موعد مباراة الأهلي والترجي الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد أن كان من المقرر إنطلاقها يومي 18 يونيو و 24 بعد أن حقق المارد الأحمر الصعود على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي تحت قيادة موسيماني أيضاً المركز الثالث في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في قطر.

والجدير بالذكر أن إصيب مجدي أفشة لاعب الفريق حيث أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل.

ويغيب اللاعب عن صفوف الفريق والتدريبات لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة. وتعرض أفشة للإصابة خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي، في لقاء السوبر الإفريقي الذي توج به الأهلي بعد الفوز بثنائية نظيفة.