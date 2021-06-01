/634325/معرض-القاهرة-الدولى-للكتاب-30-يونيو-وتحديد-أعداد-الزائرين

اجتمعت اللجنة الإدارية العليا ل معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 52 لسنة 2021 المقرر إقامته في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو 2021، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وانتهى الاجتماع إلى إقرار الترتيبات والإجراءات الآتية:-

الإجراءات المحددة من لجنة الإدارية العليا بشأن معرض الكتاب

- العمل على استيعاب الناشرين المتقدمين كافة، والذين تقدموا بطلبات الاشتراك في المواعيد التي أقرّتها اللجنة سلفًا.

- تحديد أعداد الزائرين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفقا للضوابط التي تضعها إدارة المعرض.

- إقرار حجز التذاكر للجمهور إلكترونيًا منعًا للتزاحم على البوابات وتسهيلا لدخول الجمهور.

- التزام منظمي المعرض والناشرين والجمهور بالإجراءات الاحترازية كافة والمنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء رقم (2701 لسنة 2020).

- اعتماد عقوبات تصاعدية على المخالفين للإجراءات من المنظمين أو الناشرين أو الجمهور، وفقا لقرارات رئيس الوزراء ووفقا لقرارات إدارة المعرض المعتمدة من اللجنة العليا، والتي سيتم إعلانها قبل انعقاد الدورة.

- دعوة اللجنة الثقافية العليا لاجتماع يوم الخميس الموافق 3/ 6 للوقوف على جدول الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة للمعرض وطرق إقامتها. وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرًا، على أن تعاود اللجنة اجتماعها في وقتٍ لاحق لإقرار الترتيبات النهائية الخاصة بحجز التذاكر وخرائط نقل الجمهور والتواصل مع الجهات المعنية لتنسيق تفاصيل دورة المعرض كافة.