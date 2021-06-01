وجهت مصر الدعوة للفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل بالقاهرة للاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مواقف وجهود ومبادرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أوفد اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجهات المعنية في إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.