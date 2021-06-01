صور- هالة زايد تبحث مع لجنة الصحة بالشيوخ جهود النهوض بالتعليم الطبى المهنى

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وكل من الدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور على محمد، أمين سر اللجنة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة لبحث ومناقشة بعض مشروعات القوانين فى القطاع الصحى فى إطار الاهتمام بالصحة العامة، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.





جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، والدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة استعرضت خلال الاجتماع الخطوات التى اتخذتها الوزارة للارتقاء بالمستوى التعليمى للأطباء ضمن استراتيجية النهوض بمنظومة التعليم الطبى المهنى، حيث أكدت أهمية التعليم الطبى ودوره الكبير لتلبية احتياجات المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية خاصة فى أوقات الأوبئة والأزمات.

وأشار مجاهد إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ما تم إنجازه فى مجال البحث العلمى، حيث تم نشر عدد من الأبحاث العلمية فى كبرى المجلات العلمية الدولية مثل (Lancet، و new England journal of medicine)، خلال جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى ما تم إنجازه فى القضاء على فيروس سى فى مصر والأمراض غير السارية، وعلم الأوبئة وغيرها، كما تم استحداث أقسام للبحث العلمى فى مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لتأهيل الفرق الطبية وتوفير وإتاحة البرامج التدريبية لإعداد ونشر الأبحاث العلمية.

وأضاف مجاهد أنه تمت مناقشة أهمية الاعتماد الدولى للبرامج التدريبية والامتحانات لأعضاء المهن الطبية بالزمالة المصرية، بالإضافة إلى تأهيل المُدرِبين بالزمالة المصرية، بما يساهم فى الارتقاء بالمستوى التعليمى للأطباء، وبالتالى النهوض بالمنظومة الصحية المصرية.

وتابع أن الوزيرة استعرضت الخطوات التى اتخذتها الوزارة لإتمام الاتفاق مع الجهات العلمية الدولية، حيث تم تخريج الدفعة الأولى من الفرق الطبية ضمن التعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية فى تخصصات الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المدربين، بالإضافة إلى الاتفاق مع الكلية الملكية البريطانية لاعتماد بعض تخصصات الباطنة والجراحة والطوارئ وطب الأسرة ضمن المناهج التعليمية بالزمالة المصرية، وخطوات الاتفاق مع هيئة الاعتماد الأمريكية "البورد الأمريكى" للإشراف على كل من امتحانات الزمالة المصرية واعتماد معايير الامتحان القومى الموحد للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بجهود وزيرة الصحة والسكان فى توظيف موارد الوزارة واستغلالها الاستغلال الأمثل لخدمة النظام الصحى وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث أثنى على ما تم إنجازه من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، وجهود الوزارة فى التصدى لجائحة كورونا وتوفير اللقاحات، فى ظل التحديات التى تواجهها العديد من دول العالم للحصول على اللقاحات.

كما أشاد بجهود الوزارة و بالخطوات الجادة التى اتخذتها الوزارة للارتقاء بالتعليم الطبى المهنى لأعضاء المهن الطبية كأساس للمنظومة الصحية.