فيديوجراف.. مصر تضع حجر أساس إعمار غزة بمدينة سكنية

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن مبادرة مصرية لإعادة إعمار قطاع غزة بمبلغ 500 مليون دولار، وذلك خلال مباحثاته فى باريس بشأن السودان وقضايا إفريقية مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون.





وزار وفد أمنى مصرى قطاع غزة، حيث وضع الوفد حجر الأساس لبناء مدينة مصر السكنية، بحضور فصائل فلسطينية. المدينة الى ستقوم على بناءها شركات مصرية، أطلق عليها مدينة مصر السكنية وتقع وسط قطاع غزة، على مساحة 100 ألف متر وتطل على بحر النصيرات.

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