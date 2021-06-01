السفير المصري في بكين يلتقي مع سكرتير عام منظمة شنغهاي للتعاون

التقى السفير د.محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في بكين، مع "فلاديمير نوروف"، سكرتير عام منظمة شنغهاي للتعاون، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين المنظمة وبين مصر، وسبل دفع وتعزيز ذلك خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه أكد د. البدري على علاقات مصر المتميزة مع كافة الدول الأعضاء في المنظمة بشكل عام، وشراكتها الفعالة مع أعضائها من دول وسط آسيا بشكل خاص على صعيد بناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيراً إلى تطلع مصر للانخراط النشط مع المنظمة ودولها في مجالات التعاون المختلفة، فيما أكد سكرتير عام منظمة شنغهاي من جانبه على ما تتمتع به مصر من علاقات جيدة مع كافة الدول الأعضاء، مشيدا بالسياسة الخارجية المصرية التي تتسم بالواقعية والجدية والاستناد إلى الأسس والمباديء التي تحكم العلاقات الدولية، فضلا عن دورها المحوري في محيطها الإقليمي والعالم، مضيفا أن دور مصر في دول وسط آسيا ضاربٌ في جذور التاريخ، وتعززه روابط ثقافية وسياسية ودينية وتأثيرات من التبادل الحضاري.