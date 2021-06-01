"الصحة العالمية" توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" الصينى

أعلنت منظمة الصحة العالمية ، اليوم، الثلاثاء، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" الصيني ضد فيروس كورونا، بحسب قناة الشرق للأخبار.

كانت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، قالت إننا بصدد استقبال المادة الخام الخاصة بصناعة لقاح سينوفاك، حيث اجتمعت وزيرة الصحة مع فريق العمل الخاصة بصناعة اللقاح وبدأنا فى خطة العمل الفورية، وسيتم تحليل المادة الخام التى وصلت لنا من الصين ويستغرق تحليل المادة 20 يوما.

وأضافت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه بعد الانتهاء من تحليل المادة الخام نبدأ مرحلة التصنيع، حيث إن المنتج النهائى سيخضع لعملية التقييم من هيئة الدواء المصرية إذانا بالنزول للسوق المصرى واستخدامه من قبل المواطن المصرى، وهذا سيستغرق 3 أشهر حتى يتم الانتهاء من تصنيع اللقاح ونزوله إلى السوق.

ولفتت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إلى أن المركزات التي وصلت لمصر تكفى لتصنيع 2 مليون جرعة من سينوفاك كمرحلة أولية، واتفقنا مع الشركة الصينية أنه خلال العام الأول من الاتفاقية يتم تصنيع 40 مليون جرعة، كما أن ريادة مصر في القارة الأفريقية واحد من أهم النقاط التي ناقشناها مع الشركة الصينية، حيث إنه بعد استيفاء السوق المحلى سيتم التصدير للدول الأفريقية.

وتابعت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا: وصل لمصر حوالى 7 ملايين جرعة وتم التعاقد خلال الفترة المقبلة على أكثر من 40 مليون جرعة بنهاية هذا العام، حيث إنه سيكون هناك كميات كبيرة ستتوافر من اللقاحات خلال الأيام المقبلة.