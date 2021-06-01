كريم عبد العزيز يعلن تعافى والده من الإصابة بكورونا وخروجه من المستشفى

أعلن النجم كريم عبد العزيز، تعافى والده المخرج الكبير محمد عبد العزيز، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقال الحساب الرسمي لكريم عبد العزيز على "فيس بوك": "يتوجه الفنان كريم عبدالعزيز بالشكر والتقدير والعرفان لكل من سأل عن الحالة الصحية لوالده المخرج الكبير محمد عبد العزيز ويطمئن الجميع أن الأستاذ بحمد الله وفضله قد تعافي تماما من فيروس كورونا وخرج من المستشفى ويواصل فترة النقاهة بمنزله".

كريم عبد العزيز على فيس بوك

كما وجه كريم عبد العزيز، رسالة شكر لكل من المتابعين لحالته والده، قائلا: "ندعوا من المولي عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية والشكر موصول لكل من اتصل تليفونيا ومن حاول ولم يستطيع الرد على اتصاله ومن كتب دعوه بظهر الغيب لإتمام شفاء الأستاذ محمد وشكر لكل فرد من الجمهور الغالي على دعواتكم ادام الله على الجميع دوام الصحة والعافية وأبعد عنكم كل شر أو مرض".

وقبل ذلك، طمأن النجم كريم عبد العزيز، جمهوره على حالة والده؛ المخرج الكبير محمد عبد العزيز الصحية، وقال إن الحالة مطمئنة رغم إصابته بكورونا، مطالبًا بتوخى الدقة فيما ينشر من أخبار تجنبًا للشائعات.