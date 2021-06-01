ريال مدريد يستقر علي كارلو أنشيلوتي بديلاً لزيدان

/634329/ريال-مدريد-يستقر-علي-كارلو-أنشيلوتي-بديلا-لزيدان

إستقر الفريق الإسباني ريال مدريد، علي بديل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول بالنادي، ليحل محله في قيادة الفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد تخليه عن فريقة الإنجليزي السابق إيفرتون، ليعود إلي الفريق الملكي للمرة الثانية.

انتهي موسم ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، بنتائج سلبية للفريق وموسم سئ، ليستقر النادي على رحيل زيدان، بعد الفشل في تحقيق أي بطولة سواء على المستوي المحلي أو القاري.

يعود الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلي الأراضي الإسبانية لقيادة الفريق الملكي ريال مدريد في توليه خلافة جديدة مع الفريق، بعد تخليه عن قيادة الفريق الإنجليزي إيفرتون.

تولي كارلو أنشيلوتي تدريب ريال مدريد في موسم 2013 / 2014، بعد نجاحه مع الفرنسي باريس سان جيرمان، وتتويجه بالدوري الفرنسي، برغبة من رئيس النادي الملكي فلورينتينو بيريز، والذي كان في تلك الفترة يأمل في التعاقد معه بقوة.

إنجازات أنشيلوتي مع ريال مدريد

نجح كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في أول موسم له مع الفريق الملكي في 2013 / 2014 بالتتويج باللقب العاشر للنادي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وبطولة كأس ملك أسبانيا.

بدأ كارلو أنشيلوتي الموسم الثاني له مع ريال مدريد موسم 2014 / 2015، بالتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي، وبطولة كأس العالم للأندية، وفي الخامس والعشرون من مايو 2015 قرر بيريز رئيس نادي ريال مدريد باتخلي عن خدمات الإيطالي أنشيلوتي، بعد موسم خالي من الألقاب للفريق.

زيدان يعلن عن سبب رحيله

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، عن سبب رحيله عن الفريق الملكي، بعد موسم سيئ ومحبط للفريق، وجاء ذلك في رسالة منه نقلتها الماركا الإسبانية، أظهر فيها سبب رحيله عن الفريق، وشكر لجمهور النادي مما قدموه من دعم.