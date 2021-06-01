الرئيس السيسي يدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع الأسبوع المقبل برعاية الرئيس أبو مازن

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدعو الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع القادم بالقاهرة، وذلك برعاية الرئيس أبو مازن للاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خارطة طريق للمرحلة القادمة.

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