أول ظهور لـ«أفشة» عقب الإصابة القوية..« صور»

تحدث طبيب الأهلي أبو عبلة، عن مجدي أفشة لاعب المارد الأحمر، وقال أن اللاعب سوف يؤدي جلسة علاج طبيعي اليوم، ويبدأ جلسات خفيفة في “الجيم” غداً الأربعاء.

وظهر مجدي أفشة لاعب الفريق اليوم في أول ظهور له بعد تعرضه للإصابة في التدريبات الجماعية للفرقة مع طبيب الفريق، وإصيب اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للكاحل، ويغيب اللاعب عن صفوف الفريق والتدريبات لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وتعرض أفشة للإصابة خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي، في لقاء السوبر الإفريقي الذي توج به الأهلي بعد الفوز بثنائية نظيفة.

فيما كان من المقرر إقامته مباراة الأهلي أمام فريق إنبي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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بينما تلقى الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأجيل مباراة إنبي في كأس مصر، التي كان مقررا إقامتها يوم الجمعة المقبل، ويحتل النارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد41 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من قطر، والتي استمرت لمدة يومين.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن ناحيه اخري أعلن مسئولو اتحاد الكرة موعد إقامة مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي فريق طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في نهاية الموسم الحالي.