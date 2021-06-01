/634328/4-جهات-تؤمن-امتحانات-الثانوية-العامة-2021-التفاصيل

واصلت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني ، مع أول أيام شهر يونيو 2021 استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق مع بداية شهر يوليو قادم.

تعمل وزارة التربية والتعليم مع 4 جهات لتأمين امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة عمليات مركزية لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني، ومحاولات تسريب الاختبارات بداية من وضع الاسئلة مرورا بطباعة الأوراق الخاصة بالامتحانات، وتأمين اللجان الامتحانية و انتهاء بتأمين مقار التصحيح، والكنترولات المسئولة عن اظهار وعمل النتيجة.

تسريب امتحانات الثانوية العامة

تأتي وزارة الداخلية في مقدمة الوزارة المتعاونة مع وزارة التربية و التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة، حيث تساهم الوزارة بطباعة أوراق الامتحانات، و تأمين الكنترولات ولجان النظام والمراقبة و نقل أوراق الاسئلة وأخيرا المشاركة في غرفة العمليات المركزية أثناء الامتحانات لتتبع صفحات الغش الإلكتروني، وإلقاء القبض علي القائمين عليها.

وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلعب دورهام من خلال المشاركة في غرفة عمليات الثانوية العامة لتتبع صفحات الغش الإلكتروني علي مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة لتأكد من عمل وكفاءة البنية التكنولوجية في 3200 مدرسة ثانوي عام مقرر بها عقد اللجان هذا العام.

إلكنترولات و مقار التصحيح

وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة قبل و أثناء الامتحانات وبعدها علي تأمين انتظام التيار الكهرباء لمقار لجان سير امتحانات الثانوية العامة ، ومقار التصحيح وتقدير الدرجات وكنترولات الثانوية العامة بما يضمن من انتظام سير العمل دون انقطاع.

كما تلعب وزارة التنمية المحلية ، دوراهاما من خلال أجهزة الحكم المحلي التي تعمل علي إزالة الاشغالات وتنظيف الشوارع المحيطة بمقار لجان الامتحانات، ومقار الكنترولات الرئيسية في القاهرة و المنصورة والاسكندرية و أسيوط ولجان النظام و المراقبة التابعة لها.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020/2021 يخوضها 675 ألف طالب وطالبة، يؤدي 574 طالب الامتحانات إكترونيا بواسطة أجهزة التابلت، و100 ألف طالب من طلاب المنازل ورقيا علي أن يتم تصحيح كل الاسئلة إلكترونيا بدون تدخل بشري.