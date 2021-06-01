شهود عيان يكشفون كذب فيديو اقعة منع أجنبي من دخول قلعة صلاح الدين

كذب شهود عيان صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والملحق به تعليق إدعى خلاله أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، بعدم تمكنه من دخول قلعة صلاح الدين الأيوبى نظراً لتشديد إجراءات الدخول .

وأكد شهود العيان عدم صحة تلك ادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى توجه الشخص المشار إليه صحبة أخرين مستقلين سيارتين لزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبى، ولدى إخطاره بضرورة الإلتزام بالإجراءات المتبعة لتأمين الزائرين والمتمثلة فى المرور من خلال البوابات المخصصة للأفراد وترك السيارتين بمكان الإنتظار المخصص ، رفض الإمتثال للإجراءات التأمنية المتبعة وإنصرف مغادراً المكان بالسيارتين دون إستكمال الزيارة .