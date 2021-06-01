كذب شهود عيان صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والملحق به تعليق إدعى خلاله أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، بعدم تمكنه من دخول قلعة صلاح الدين الأيوبى نظراً لتشديد إجراءات الدخول .
وأكد شهود العيان عدم صحة تلك ادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى توجه الشخص المشار إليه صحبة أخرين مستقلين سيارتين لزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبى، ولدى إخطاره بضرورة الإلتزام بالإجراءات المتبعة لتأمين الزائرين والمتمثلة فى المرور من خلال البوابات المخصصة للأفراد وترك السيارتين بمكان الإنتظار المخصص ، رفض الإمتثال للإجراءات التأمنية المتبعة وإنصرف مغادراً المكان بالسيارتين دون إستكمال الزيارة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شهود عيان يكشفون كذب فيديو اقعة منع أجنبي من دخول قلعة صلاح الدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.