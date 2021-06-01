بدعوة من الرئيس السيسي.. وزراء من السلطة الفلسطينية يبحثون في القاهرة الأسبوع المقبل إعمار غزة

بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يصل وزراء من السلطة الفلسطينية إلى العاصمة القاهرة خلال الأسبوع القادم للتنسيق بشأن إعادة إعمار غزة بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

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