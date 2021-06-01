سفير مصر لدى بكين يلتقى سكرتير عام منظمة شنغهاى للتعاون

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد البدرى، سفير جمهورية مصر العربية فى بكين، مع فلاديمير نوروف، سكرتير عام منظمة شنغهاى للتعاون، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون المستقبلى بين المنظمة وبين مصر، وسبل دفع وتعزيز ذلك خلال المرحلة المقبلة.





من جانبه، أكد السفير المصرى على علاقات مصر المتميزة مع كل الدول الأعضاء فى المنظمة بشكل عام، وشراكتها الفعالة مع أعضائها من دول وسط آسيا بشكل خاص على صعيد بناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيراً إلى تطلع مصر للانخراط النشط مع المنظمة ودولها فى مجالات التعاون المختلفة. فيما، قال سكرتير عام منظمة شنغهاى إن مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع دول الأعضاء كافة، مشيدًا بالسياسة الخارجية المصرية التى تتسم بالواقعية والجدية والاستناد إلى الأسس والمبادىء التى تحكم العلاقات الدولية، فضلًا عن دورها المحورى فى محيطها الإقليمى والعالم، مضيفًا أن دور مصر فى دول وسط آسيا ضاربٌ فى جذور التاريخ، وتعززه روابط ثقافية وسياسية ودينية وتأثيرات من التبادل الحضارى.

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