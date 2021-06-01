انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على آخر مواعيد لسداد فاتورة التليفون الأرضي “قبل قطع الخدمة” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون الأرضي كان موعد سدادها عن شهر مارس الماضي، وعليه فتنتهي فترة السماح لسداد فاتورة شهر مارس 2021، وذلك في تاريخ يوم 15 يونيو الجاري، على أن يتم رفع الخط الأرضي بعدها، كما ستفرض غرامات تأخير للمتخلفين عن دفعها.

وجدير بالذكر أنه تبدأ قيمة غرامة التأخير عن سداد فاتورة الخط الأرضي من 10 جنيهات، أو يتم احتساب نسبة 1.5% من القيمة الكلية للإشتراك، وذلك بحد أقصى يصل إلى 11 شهراً، كما أنه لن تتم إضافة رسوم بعدها.

فترة سماح دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

أصدرت المصرية للاتصالات الفاتورة مستحقة الدفع عن شهر مارس الماضي 2021، وذلك عن فترة استهلاك من شهر يناير حتي لنهاية شهر مارس، في تاريخ 15 أبريل الماضي.

كما حددت الشركة المصرية للاتصالات مسبقاً، المواعيد المقررة للسماح والتي يستطيع المواطن خلالها دفع فاتورة الأرضي دون احتساب غرامات، أيضا حددت مواعيد يتم فيها تحويل الهاتف الأرضي إلى نظام الاستقبال فقط، وكذلك مواعيد فصل الحرارة مؤقتًا، وفرض غرامات على المتأخرين في دفع الفاتورة.

>> وجاءت فترات السداد كما يلي:

15 أبريل 2021: وهو تاريخ إصدار فاتورة التليفون الأرضي، وذلك عن شهر مارس 2021، وتكون فترة السماح بسدادها لمدة تصل إلى شهر بدون احتساب آي غرامة تأخير.

15 مايو 2021: تاريخ تحويل الخط الأرضي، وبعدها يعمل بنظام الاستقبال فقط لمدة تصل إلي شهر.

15 يونيو 2021: يتم فرض غرامة تأخير ورفع الهاتف مؤقتًا من الخدمة.

الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

– ويمكن الاستعلام عن فاتورة الأرضي، حيث يتم ذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات، ومن ثم إدخال كود المحافظة ورقم الهاتف.

– كما هناك عدة طرق يمكن من خلالها سداد الفاتورة والتي تتمثل في؛ “الدفع عبر موقع الشركة الإليكتروني- مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات)- وكذلك ماكينات الصراف الآلي لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري- خدمة مصاري- مكاتب البريد المصري- فودافون كاش- فوري- خدمة سداد- خدمة Bee- خدماتي- أمان- خدمة ممكن”.