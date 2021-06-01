بدء تطعيم المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة بلقاح كروونا «صور»

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بدأت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، في تطعيم العاملين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 بمصل لقاح كورونا ، وذلك في أطار إجراءات الوزارة لحماية المعلمين العاملين في امتحانات الشهادات العامة.

حددت الوزارة مدارس لكي تقوم بتطعيم المعلمين بمصل الكورونا، وذلك قبل ما يصل إلي 35 يوما علي أنطلاق الامتحانات المقرر لها يوم 4 يوليو القادم.

وفي إدارة البساتين ودار السلام التعليمية التابة لمديرية التربية و التعليم في القاهرة ، بدأ المعلمون المنتدبون للمشاركة في أعمال الامتحانات في الحصول علي لقاح كورونا بمدرسة الشيماء الثانوية بنات لمدارس ، محمد امين الراعي ، اسماء بنت أبي بكر، وعاطف السادات الثانوية بنات، حيث حصل عبد العزيز حسن علي مدير إدارة البساتين ودار السلام وأحد المشاركين في لجان امتحانات الثانوية العامة علي مصل كورونا.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020/2021 يخوضها 675 ألف طالب وطالبة، يؤدي 574 طالب الامتحانات إكترونيا بواسطة أجهزة التابلت، و100 ألف طالب من طلاب المنازل ورقيا علي أن يتم تصحيح كل الاسئلة إلكترونيا بدون تدخل بشري.

الامتحان التجريبي الثالث

الجدير بالذكر، أن نائب الوزير التعليم لشئون المعلمين والمشرف علي امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي،قد أعلن اليوم تسليم أرقام الجلوس لطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، قبل موعد عقد الامتحان التجريبي الثالث، المقرر خلال شهر يونيه لتدريب الطلاب على نظام الامتحان.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده نائب الوزير مع المكلفين بتيسير أعمال لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، للوقوف على الوضع النهائي لاستلام استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام (المنتظمين/منازل) ولتحديد موعد.

أرقام الجلوس

قال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم تحديد موعد نهائي للجان النظام والمراقبة لاستلام استمارات التقدم لجميع الفئات وتقرر أن يكون ذلك الموعد يوم الخميس 10/6/2021.

وأشار حجازي إلى أنه وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم، ان آخر موعد للطلاب المنتظمين، المقرر لهم أداء الامتحان على الحاسب اللوحي "التابلت" الذين لم ينتهوا من استكمال إجراءات التقدم هو يوم الأحد الموافق 6/6/2021.