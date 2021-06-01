/634327/مرثا-محروس-مصر-بيت-العروبة-وتسعى-للحفاظ-على-السلام-فى-المنطقة

قالت النائب مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى حوار خاص لموقع دوت الخليج مع الإعلامية ريهام سعيد، إن مصر هي بيت العروبة العامر فى المنطقة، وكان لابد من تدخلها فى القضية الفلسطينية، لوقف الاعتداءات التي تحدث ضد الفلسطينين فى إطار حرص مصر على حماية حقوق الانسان،

مصر والقضية الفلسطينية

وتابعت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، حديثها قائلة:” هناك بعض التقارير المشبوهة التي تتحدث عن حقوق الانسان فى مصر، وفى نفس الوقت تجاهلت ما حدث فى القدس وغزة، والانتهاكات التى كانت تقصد مصر.

حقوق الانسان فى مصر

ولفتت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إلى أن مصر دائما تسعي لسيادة السلام فى المنطقة، فكيف تكون غير قادرة على الحفاظ على شأنها الداخلي، مشيرة إلى أن اختزال بعض الملفات وتصديرها للمجتمع الدولي يعد تعنت تجاه الدولة المصرية، فى حين تجاهل الملفات الأخري منها الصحة والتعليم وغيرها.

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وأشارت النائبة مرثا محروس ،عضو مجلس النواب، أن العالم انتفض من وراء التحرك المصري، تجاه الازمة الفلسطينية الأخيرة، ومصر تعد دولة مؤثرة دوليا ولها ريادتها فى منطقتها،مضيفة أن مصر الدولة الاولي فى المنطقة التي تحركت لنصرة القضية الفلسطينية فى ظل تجاهل المجتمع الدولي، ولا يمكن ان ننسي حكمة القيادة السياسية، فى احلال السلام فى المنطقة، فى الدول المختلفة.