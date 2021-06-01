/634332/بعد-سفره-حقيقة-هروب-كارتيرون-من-نادي-الزمالك-مرة-أخرى

شهدت الساعات القليلة الماضية أنباء متدوالة عن " هروب" باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض من جديد بعد سفر الفرنسي خلال فترة التوقف الدولي الحالي ، بعد أن سبق ورحل المدرب عن صفوف القلعة البيضاء بعد أن طلب السفر من إدارة النادي.

وعلم دوت الخليج من وكيل المدير الفني للزمالك عن سبب سفر باتريس كارتيرون لبلاده خلال فترة التوقف الدولي ، كاشفا عن حقيقة " هروب " المدرب من القلعة البيضاء.

دوت الخليج يكشف مصير كارتيرون مع الزمالك

وقال حازم فتوح وكيل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المدرب سافر لبلاده من اجل قضاء اجازة قصيرة في مستغلا فترة التوقف الدولي للمنتخبات.

وتابع فتوح أن الأنباء المتداولة عن رحيل باتريس كاترتيرون عارية تماما من الصحة ولم يحدث تواصل بين كارتيرون وأي نادي أخر من أجل الإنتقال له. وأضاف وكيل المدرب أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مستمر مع القلعة البيضاء خلال موسم المقبل ، مشددا على سعادته بتواجده داخل جدران القلعة البيضاء.

التشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري الممتاز

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. ويتواجد على دكة بدلاء الفارس الأبيض كلا من : محمود جنش ومحمود عبد العزيز وسيف فاروق جعفر ومحمد عبد السلام وحسام عبد المجيد وإسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومروان حمدي.

تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك في الدوري

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: لؤي وائل - محمد نجيب - محمد حبيب يكن - عمرو سعداوي.

خط الوسط: نور السيد - شبراوي - سيرجي أكا - إسلام عبدالنعيم. خط الهجوم: عمرو السعيد - إدريس إمبوبو.

قائمة الزمالك لمباراة الجونة بالدوري

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.