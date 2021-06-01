/634334/ميلان-يحتفل-بطريقته-بعد-العودة-لدوري-الأبطال-صور

تحتفل جماهير الفريق الإيطالي إي سي ميلان، بعودة الفريق إلي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد غياب طال علي الفريق، وموسم صعب في الحفاظ علي مركزة في المقدمة، وإنتهاء الدوري وهو محتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

غاب إي سي ميلان عن بطولة دوري أبطال أوروبا سبعة نسخ عن البطولة، منذ نسخة 2014، بعد خروجة من البطولة من الدور السادس عشر، علي حساب الإسباني أتليتيكو مدريد بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

حسم ميلان مركزه في بطولة الدوري الإيطالي بالمركز الثاني، ليضم له مقعد في الأربع مقاعد الأوائل المتأهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، نسخة 2022، برصيد 79 نقطة، ليحتل بها وصيف الدوري خلف انتر ميلان بطل الدوري.

قاد الإيطالي ستيفانو بايولي المدير الفني للفريق الإيطالي إيه سي ميلان، إلي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد غياب دام علي الفريق 7 اعوام علي البطولة، وإحتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

تعثر فريق يوفينتوس الإيطالي في هذا الموسم في الدوري المحلي، ليحتل المركز الرابع في جدول الدزوري برصيد 78 نقطة، ويحجز لنفسه مقعد في بطولة دوري أبطال أوروبا، وسيطرتة علي البطولة في الفترة السابقة، وعلي بطولة الدوري الإيطالي لمدة 9 مواسم متتالية.

تاريخ ميلان في دوري أبطل أوروبا

توج إيه سي ميلان ببطولة دوري أبطال أوروبا بـ 7 نسخ من البطولة، خلف الإسباني ريال مدريد صاحب الـ 13 نسخة من البطولة، لموسم 1963، 1969، 1989،1990، 2003، 2007، لتشهد علي أخر نهائي للفريق في البطولة.