محمد هاني يبدأ برنامجه العلاجي.. تفاصيل

أنتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها الفريق بعد العودة من قطر وحصد بطولة كاس السوبر الإفريقي.

فيما بدأ محمد هاني لاعب الفريق برنامجه العلاجي اليوم، وأدى جلسة علاج طبيعي في مقر ‏النادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم ‏‏19 يونيو الجاري في تونس، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

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وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، على عقد جلسة مع هاني قبل ‏بدء تنفيذ برنامجه العلاجي للاطمئنان على حالته.‏

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد هاني أثبتت إصابته ‏بشد في العضلة الأمامية، وأنه يحتاج إلى 3 أسابيع من أجل التعافي من الإصابة، وإعلان ‏جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.‏

بينما تلقى الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأجيل مباراة إنبي في كأس مصر، التي كان مقررا إقامتها يوم الجمعة المقبل، ويحتل النارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد41 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من قطر، والتي استمرت لمدة يومين.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن ناحيه اخري أعلن مسئولو اتحاد الكرة موعد إقامة مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي فريق طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في نهاية الموسم الحالي.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، ‏والتي استمرت لمدة يومين عقب العودة من قطر.‏

تأجيل المباراة

والجدير بالذكر أن كان من المقرر إقامته مباراة الأهلي أمام فريق إنبي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن أعلن اتحاد الكرة تأجيل اللقاء.