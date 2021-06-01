دوت الخليج يرصد جولة لجنة الاتصالات لوكالة الفضاء المصرية ومدينة المعرفة «صور وفيديو»

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استقبل الدكتور محمد القوصي، رئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وفدا نيابيا من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي. وضم الوفد كل من وكيلي اللجنة يوسف الصاوي وأحمد زيدان، ومحمد عبادة أمين السر، النواب عزيز فؤاد، محمد عبد القوي، أحمد حته، مها عبد الناصر.

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