ضرب واقتحام وإلغاء المباراة: واقعة تحدث لأول مرة في دوري المظاليم.. تفاصيل

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شهدت الجولة الخامسة والعشرون من دوري الدرجة الثانية لقطة غريبة تسببت في إلغاء مباراة سمسطا والألومنيوم بعد أن قامت مجموعة من الجماهير بالإعتداء على حكم اللقاء.

وقامت بعض الجماهير داخل نادي سمسطا بالإعتداء على حكم المباراة بعد أن ألغى ركلة جزاء كان قد أحتسبها خلال الوقت الضائع من اللقاء الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من منافسات دوري الدرجة الثانية.

إلغاء مباراة في دوري الدرجة الثانية

وأفاد مراسل دوت الخليج أن حكم قام بإلغاء المباراة بين الفريقين في الدقيقة 95 بعد ان أعترض لاعبي الفريقين ودخول الجماهير أرض الملعب وحينها كانت النتيجة تعادل الفريقين بهدفين لكل فريق بين شباب سمسطا والألومنيوم ، وأحرز عادل نور هدف التقدم لشباب سمسطا خلال الشوط الأول في الدقيقة 24 ، قبل أن يسجل التعادل اللاعب حماده المعناوى من ركلة جزاء.

وسجل مراد صبري الهدف الثاني لصالح فريق الألومنيوم ، بينما تعادل حسام حسن بالهدف الثاني لشباب سمسطا في الدقائق الأخيرة قبل أن يلغى الحكم المباراة بسبب هجوم الجماهير.

ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات القرارات النهائية للمباراة بين الفريقين والتي من المفترض أن تظهر بهزيمة فريقف شباب سمسطا بثلاثية دون رد طبقا للائحة اتحاد الكرة على إعتبار أنه المستضيف للقاء وأي أخطاء من الجمهور يتحملها الفريق.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري الدرجة الثانية

الشرقية للدخان برصيد 51 نقطة

الألومنيوم برصيد 48 نقطة

المنيا برصيد 48 نقطة

الإعلاميين برصيد 40 نقطة

بنى سويف برصيد 40 نقطة

ديروط برصيد 38 نقطة

الفيوم برصيد 35 نقطة

بترول أسيوط برصيد 32 نقطة

سوهاج برصيد 30 نقطة

قنا برصيد 28 نقطة

تليفونات بني سويف برصيد 27 نقطة

شبان قنا برصيد 27 نقطة

شباب سمسطا برصيد 26 نقطة

كيما اسوان برصيد 25 نقطة

أسمنت أسيوط برصيد 23 نقطة

طهطا برصيد 15 نقطة