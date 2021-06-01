الأوقاف: انطلاق أول معسكر تثقيفى فى مجال الدعوة الإلكترونية بعد غدٍ

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف اختيار 43 مشاركًا من مختلف المحافظات من بين الأئمة المتميزين فى التواصل الإلكترونى للمشاركة فى أول معسكر تثقيفى بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية بعد غدٍ الخميس.





وذكرت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم اختيار الأئمة المشاركين من خلال تقدمهم المباشر عبر استمارة المشاركة الإلكترونية. وأوضحت الوزارة، أن البرنامج التدريبى للمعسكر الذى يستمر مدة أربعة أيام يتضمن جوانب علمية وثقافية.

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