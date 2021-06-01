المجلس القومى للمرأة ينعى الدكتورة سامية التمتامى رائدة علم الوراثة فى مصر

وأعربت رئيس المجلس الدكتورة مايا مرسى، فى بيان أصدرته اليوم، عن بالغ حزنها لوفاة عالمة رائدة فى مجال الوراثة وأبحاث الجينوم، مؤكدة أن "التمتامى" كانت مصدر إلهام للعديد من العالمات المصريات وقد تعلم على يديها مئات من الأساتذه والباحثين من خيرة علماء مصر.
يذكر أن الدكتورة سامية التمتامى هى مؤسسة شعبة الوراثة البشرية فى مصر وتعد من رواد علم الوراثة حول العالم وصاحبة أكبر مدرسة علمية فى مجال الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم، وقد حصلت على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الأساسية وجائزة النيل فى العلوم، وتم اختيارها ضمن أكثر 50 شخصية مؤثرة عام 2017.
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