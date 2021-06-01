وزير الأوقاف: صرف مكافأة استثنائية للمديريات المتفوقة فى مشروع صكوك الأضاحى

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة ستقوم بصرف مكافأة استثنائية لمديريات الأوقاف التى تنجح فى تحقيق مشروع صكوك أضاحى الأوقاف وتحديدا لمن يحقق (الألف صك الأولى) حتى مساء يوم الجمعة القادم.





ووفقا لبيان ورد عن الوزارة اليوم الثلاثاء، فقد قرر وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قيمتها 3.000 جنيه لمدير مديرية أوقاف الفيوم و2.000 جنيه لأفضل معاون له فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، إضافة إلى المكافأة المقررة للقائمين على هذا المشروع بالمديرية.

وقال الوزير الأوقاف فى البيان، إن مديرية أوقاف الفيوم تفوقت فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف وحققت الألف صك الأولى لتأتى كثانى مديرية تحقق الألف صك كاملة قبل يوم الجمعة الموافق 4 يونيو الجارى.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة ستقوم بصرف نفس المكافأة لكل من يحقق الألف صك الأولى حتى مساء يوم الجمعة القادم.

وعلى صعيد آخر، اعتمد وزير الأوقاف اليوم تجديد إيفاد: الشيخ جمال عبد الإمام حسين – إمام وخطيب بأوقاف أسيوط ، للعمل بمسجد سان خوزيه– دوس كامبوس– ساو باولو– البرازيل.