/634342/تعليم-السويس-يشارك-في-مسابقة-أوائل-الطلبة-للمرحلة-الثانوية-العامة-2021

تابع محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم ، وياسر عمارة وكيل المديرية اليوم مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/ 2020، التي تجري تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبالتنسيق والتعاون بين الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية والإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ومديريات التربية والتعليم.

مسابقة أوائل الطلبة

وأقيمت بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان المديرية بالسويس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية الطلاب من مخاطر الإصابة بجائحة تداعيات فيروس كورونا.

المسابقة تسير وفق قواعد عامة

قال أحمد موسى رمضان الرائد العام لاتحاد مدارس الجمهورية، أن المسابقة تسير وفق قواعد عامة، منها: أن الفريق المتسابق يتكون من ستة طلاب بواقع عدد (2) طالب لكل شعبة (علوم، رياضة، أدبي)، ومواد التسابق: وتشمل (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والجيولوجيا، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق).

بجانب بعض الأسئلة التي تشمل (اختبارات ذكاء، مهارات شخصية، اتحادات طلابية، وثقافة عامة)، وتتكون الأسئلة من جزء تحريري وجزء شفوي، وذلك بمشاركة عدد 27 محافظة بواقع 162 طالب وطالبة يمثلون طلاب المرحلة الثانوية علي مستوي الجمهورية من خلال (طالبين يمثلون القسم الأدبى، وطالبين يمثلون علمى علوم، وطالبين يمثلون علمى رياضة) ليصبح الفريق مكون من عدد 6 طلاب يمثلون المحافظة.

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الجدير بالذكر، امتحانات الثانوية العامة 2020/2021 سوف تجري يوم 4 يوليو القادم ، حيث يخوض الامتحانات 674 ألف طالب وطالبة الامتحانات، منهم 674 ألف طالب نظامي، و 100 ألف طالب من لاب المنازل وسجون والمستشفيات ومقسمي المواد الدراسية من العام الماضي.