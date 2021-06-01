مصر في مجموعة نارية بكأس العالم للصالات

اسفرت قرعة كأس العالم لكرة الصالات على وقوع المنتخب المصري بمجموعة قوية على مستوى اللعبة في العالم بجانب روسيا الذي حل بالمجموعة الثانية بجوار الفراعنة.

وشهدت مجموعة مصر في مونديال كرة القدم للصالات تواجد منتخبات أوزبكستان و جواتيملا و روسيا. ويشارك في البطولة بجوار منتخب مصر، كل من والأرجنتين والبرتغال وروسيا وإيران وباراجوي وكوستاريكا وتايلاند وجمهورية التشيك ليتوانيا وإسبانيا والبرازيل وجزر سلومون والمغرب وفيتنام والولايات المتحدة وأوزبكستان وأنجولا وفنزويلا واليابان وجواتيمالا وكازاخستان وصربيا وبنما. مجموعات كأس العالم لكرة الصالات: المجموعة الأولى: ليتوانيا – كوستاريكا - فنزويلا - كازاختستان . المجموعة الثانية: مصر - أوزبكستان - جواتيملا - روسيا . المجموعة الثالثة: البرتغال - تايلاند - المغرب - جزر سلومون. المجموعة الرابعة: جمهورية التشيك - البرازيل - بنما - فيتنام. المجموعة الخامسة: اليابان - انجولا - باراجوي - إسبانيا. المجموعة السادسة: صريبا - الأرجنتين - أمريكا - إيران.

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