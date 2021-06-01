/634341/مواعيد-مباريات-الزمالك-القادمة-في-الدوري-والقنوات-الناقلة

يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم 6/17 الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد موقع دوت الخليج مواعيد مباريات الزمالك القادمة في الدوري الممتاز:

يدخل الزمالك مباراته أمام فريق مصر المقاصة يوم 7/2، في تمام الساعة السابع مساءً مع بداية شهر يوليو.

تقام مباراة الفارس الأبيض أمام فريق غزل المحلة يوم 7/5، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

هروب لاعب جديد من الزمالك.. تفاصيل

تقام مباراة الزمالك أمام فريق الاتحاد السكندري يوم 8/18، ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

يدخل فريق الزمالك مباراته أمام فريق الإسماعيلي يوم 8/25، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تقام مباراة الزمالك أمام فريق وادي دجلة يوم 9/11، حيث من المقرر إقامتها في تمام الساعه التاسعة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة للمباريات

وتذا المباريات عبر قنوات أون تايم اسبورتس حصرياً.

اخر مواجهات الزمالك

والجدير بالذكر أن تعادل الزمالك أمس أمام فريق الجونة بدون أهداف.

قائمة الزمالك لمباراته السابقة

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبد العزيز وسيف فاروق جعفر ومحمد عبد السلام وحسام عبد المجيد وإسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومروان حمدي.

وجاءت قائمة الفريق أمس كالأتي:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.