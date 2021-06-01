مواعيد مباريات الأهلي القادمة.. والقنوات الناقلة

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يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها يوم 6/29 في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد موقع دوت الخليج مواعيد مباريات الأهلي القادمة:

تقام مباراة الأياب بين النادي الأهلي والترجي التونسي يوم 6/26 الجاري في الدوري النصف النهائي، والمقرر إقامته الساعة التاسعة مساءً، وتذاع المباراة عبر قنوات بي أون سبورت.

يدخل المارد الأحمر مباراته امام فريق مصر المقاصة يوم 6/29 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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تقام مباراة الأهلي أمام فريق بيراميدز يوم 7/2 في تمام الاعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يدخل فريق الأهلي مباراته أمام فريق سموحة يوم 7/6 في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة

وتذاع مباريات الدوري الممتاز عبر قنوات أون تايم سبورت حصرياً.

ومن ناحيه اخري تلقى الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأجيل مباراة إنبي في كأس مصر، التي كان مقررا إقامتها يوم الجمعة المقبل، ويحتل النارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد41 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من قطر، والتي استمرت لمدة يومين.

الأهلي أمام الترجي

ويخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن ناحيه اخري أعلن مسئولو اتحاد الكرة موعد إقامة مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي فريق طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في نهاية الموسم الحالي.

والجدير بالذكر أن كان من المقرر إقامته مباراة الأهلي أمام فريق إنبي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن أعلن اتحاد الكرة تأجيل اللقاء.