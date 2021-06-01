صور.. البابا ثيودوروس الثانى يشيد بالمشروعات القومية فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارته لـ محمد الشريف محافظ اﻹسكندرية بمكتبه، اليوم الثلاثاء، لمناقشة سبل توطيد وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار البابا ثيودوروس الثانى، إلى أن الإسكندرية مدينة عريقة مليئة بالتاريخ، قائلا: "أكن لها الكثير من الحب حيث أنها من أجمل سكندريات العالم على الإطلاق".

وأكد على مدى حب اليونانيين عامة للمصريين، ومدى التقارب بين الشعب اليونانى والسكندرى خاصة، موضحا أنهما يجمعهما نفس السمات والعادات نظرا لطبيعة المكانين الساحلية والسياحية.

وعلى الجانب الآخر، رحب المحافظ بقداسة البابا، مؤكدا على عمق العلاقات التى تربط مصر واليونان واصفاً إياها بأنها ممتدة وقوية ويملؤها الود والمحبة، مشيراً إلى أن الإسكندرية ستظل رمز الحضارة ومكان للتعايش لكافة الأطياف والجنسيات.