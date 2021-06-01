عاجل.. المتحدة تعين نشوى جاد رئيسًا لمجلس إدارة منصة Watch It

وكانت نشوى جاد قد شغلت منصب مسؤول السياسة العامة لمصر والسودان بمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفيسبوك منذ سبتمبر 2018، بالإضافة إلى مهامها كمنسق سياسة الاتصال والنفاذ فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفيسبوك.
وقبل انضمامها إلى شركة فيسبوك شغلت منصب مساعد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعلاقات الدولية، فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT).
وقد أمضت أكثر من 15 عامًا فى مجال حوكمة الإنترنت والاقتصاد السياسى والأمن السيبرانى وصناعة الإنترنت والشؤون الدولية والإقليمية والتعامل مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ودبلوماسية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة الى مشاركتها بتمثيل مصر دوليا بعدد من منظمات الأمم المتحدة فى صياغة الاستراتيجيات وخطط العمل الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.
كذلك ساهمت فى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الدولى والشركات متعددة الجنسيات.
نشوى جاد حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد اللغة الإنجليزية، فرعى الاجتماع الحسابى والعلوم، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
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