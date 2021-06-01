وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول ندوة الترويج للدراسة بمصر فى كندا

جدة - نرمين السيد - تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من د. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة، بشأن نجاح تنظيم أول ندوة عبر الإنترنت "ويبينار" بين مصر وكندا، بالتعاون مع المكتب الثقافى المصرى بمونتريال بكندا برئاسة د. أحمد فوزى المستشار الثقافى للمكتب المصرى بمونتريال بكندا، ود. أحمد هيكل الملحق الثقافى بالمكتب، وذلك للترويج لمبادرة "ادرس فى مصر" وجذب الطلاب للدراسة بمصر.





وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء تنفيذ التكليفات الرئاسية للترويج للدراسة فى مصر، بالتعاون مع السفارات والمكاتب الثقافية المصرية بالخارج لجذب الطلاب الأجانب للدراسة فى مصر، عقد قطاع الشئون الثقافية والبعثات ممثلا فى الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ندوة عبر الإنترنت "ويبينار" بين لفيف من مسؤولى الجامعات الأهلية الجديدة "جامعة الجلالة – جامعة الملك سلمان الدولية – جامعة العلمين الدولية – جامعة المنصورة الجديدة"، ومسؤولى المكتب الثقافى المصرى بمونتريال بكندا.

وتناول التقرير أبرز النقاط التى تم مناقشتها خلال الندوة والتى ركزت على تقديم مصر كمركز مفضل للسياحة التعليمية فى الشرق الأوسط من خلال تعديد مميزات الدراسة فى الجامعات المصرية وخاصة الجامعات الأهلية الجديدة، وما تتمتع به من برامج تعليمية متميزة تساهم فى إعداد خريجين مؤهلين مهنيًا وإنسانيًا وقادرين على مواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية وتحقيق التنافسية فى سوق العمل عالميًا وفقًا لمعايير الجودة الشاملة، مع تطبيق أحدث استراتيجيات التعلم وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والمرونة الإدارية اللازمة لتطوير البرامج التعليمية وإنشاء المراكز البحثية وبيوت الخبرة الاستشارية لتحقيق النمو المؤسسى المستدام وتشجع البحث العلمى التطبيقى.

وأوضح التقرير أن الندوة ناقشت التعريف بمعايير وعمليات القبول بتلك الجامعات من خلال عدة إجراءات قامت بها الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، مثل توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب عن طريق البريد السريع، وإمكانية قبول ملف الطالب من خلال سفارة دولته بالقاهرة.

وأضاف التقرير أن الندوة تناولت أيضًا الخدمات الأخرى المقدمة للطلاب الوافدين؛ كالتعاون مع بنك المعرفة المصرى وإتاحته للطلاب الوافدين ومعاملة الطالب الوافد كالطالب المصرى فى أسعار تذاكر زيارة المناطق الأثرية والمتاحف وإتاحة اشتراكات لخطوط شبكة مترو الأنفاق للطلاب الوافدين بفئة اشتراكات الجمهور "المخفضة بنسبة من 40% - 50%" مقارنًة بأسعار التذاكر، بالإضافة إلى إتاحة الحصول على تأشيرة دراسية للطلاب الوافدين وتنظيم الملتقيات الرياضية والثقافية والفنية للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن للطلاب الوافدين 19064 والتواصل عن طريق برنامج "واتساب" للرد السريع والمباشر على كافة استفسارات الطلاب، لتيسير التواصل وتحقيق أعلى جودة ممكنة.

وأفاد التقرير بأن الندوة تناولت الترويج لتطبيق " ادرس فى مصر"؛ لمساعدة الطلاب الراغبين فى الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم فى التعرف على المؤسسات التعليمية، حيث يتضمن التطبيق بيانات جميع مؤسسات التعليم العالى المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية والتى تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والكليات والمعاهد التكنولوجية والمعاهد العليا.

وأشار التقرير إلى أن الندوة ناقشت دور المكتب الثقافى المصرى بمونتريال بكندا فى الترويج للدراسة بمصر، وإبراز مميزات الالتحاق بالجامعات المصرية وما تتمتع به من تخصصات علمية وبرامج دراسية تضاهى فى محتواها كبرى الجامعات الدولية.

شهدت الندوة مشاركة د. محمد الشناوى نائب رئيس جامعة الجلالة ومستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للعلاقات والإتفاقيات الدولية، د. معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، د. محسن فريد ممثلًا عن جامعة المنصورة الجديدة، د. يحيى أبوشادى ممثلًا عن جامعة العلمين الدولية، د. وائل عامر ممثلًا عن جامعة الملك سلمان الدولية.