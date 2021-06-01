مصر للطيران تُسيِّر غدًا 47 رحلة جوية لنقل 4139 راكبًا  

تُسيِّر مصر للطيران، غدًا الأربعاء، 47 رحلة جوية بمعدل 36 رحلة دولية و8 رحلات داخلية و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميعها أكثر من 4139 راكبًا.

وتتجه الرحلات الدولية إلى كل من بغداد، ولاجوس، وأكرا، والدوحة، ولندن، ونيويورك، وباريس، وروما، ودبي، وإسطنبول، وأمستردام، وفرانكفورت، وموسكو، وأبوظبي، وميلانو، والبحرين، والخرطوم، وبيروت، والشارقة، ونيروبي، وأديس أبابا، وواشنطن.

فيما تتجه الرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.