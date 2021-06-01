المعاهد الأزهرية تستعد لامتحات الثانوية بنظام البوكليت

عرض قطاع المعاهد الازهرية مجموعة من النماذج التجريبية لاختبارات نهاية العام لشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول من العام الدراسي 2020/2021.

وضع النماذج نخبة من موجهي قطاع المعاهد من مختلف التخصصات والمواد علي غرار امتحانات نهاية العام بنظام البوكليت، وتهدف نماذج الاختبارات إلي تهيئة الطلاب علي اختبارات نهاية العام، ووضعه أمام امتحان مشابه لما سيتم في نهاية للعام.

الجدير بالذكر، تواصل رئاسة قطاع المعاهد الازهرية استعداداتها لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث بدأت عدد من المناطق الازهرية في إجراء مقابلات المتقدمين للعمل رؤساء لجان الشهادة الثانوية الازهرية من بين المعلمين بالمعاهد الازهرية وفق الشروط والضوابط المعلنة، ولاختبارات عدد من المعلمين المؤهلين للعمل رئيس لجنة ومساعد رئيس لجنة بالشهادة الثانوية الازهرية خلال الامتحانات المقرر عقدها في 19 يونيو القادم وتنتهي 1 أغسطس.

كانت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية قد فتحت منتصف ابريل الماضي باب التقدم للراغبين في الاشتراك بأعمال المراقبة، رؤرساء لجان ومساعدين الامتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام، علي ألا يكون مجال للتقاعد أثناء انعقاد لجان امتحانات الشهادة الثانوية، وألا يجمع بين اعمال كنترولات الشهادة العامة الازهرية والمشاركة في اعمال الملاحظة والشفوي للشهادة الثانوية وأعمال الملاحظة والشفوي للشهادة الثانوية واللجان الإدارية ومراكز الأسئلة للشهادة الثانوية .

كما فتحت للقبول بمرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي للعام الدارسي 2021/2022علي ان يكون التقديم الكترونيا فقط عن طريق بوابة الازهرية الالكترونية، فقط ولا يسمح للمعهد باستيفاء اي ملفات من أولياء الامور إلا بعد اعلان نتيجة التنسيق الإلكترونية، وحال ظهورها يتم استيفاء الملفات بالمعهد دون مقابل حيث تم النزول بالسن ستة اشهر وتم تحديد الحد الأدنى الي 3 سنوات و 6وأشهر والحد الأقصى 4سنوات و5 أشهرو29 يوما فيما يخص التعليم العادي والخاص.