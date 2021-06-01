البابا تواضروس يطالب وزارة التعليم بإدراج مسار العائلة المقدسة فى المناهج

طالب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، وزارة التعليم أن تدخل مسار العائلة المقدسة في مناهجها لأن مسار العائلة المقدسة فخر لأى مصر. وقال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، خلال احتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة: عشنا فى العصور الفرعونية والمسيحية والإسلامية، وعشنا كل هذه العصور، ونفتخر بها ومن هذا تكونت حضارتنا العظيمة. وتابع: قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية: الحضارة المصرية توجد تحت جلود المصريين.

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