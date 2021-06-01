وزير التعليم يوضح موقف قصة طه حسين بامتحانات الثانوية العامة 2021

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الثانوية العامة مطالبين بقصة "طه حسين" في اللغة العربية بامتحانات الثانوية العامة 2021.
وقال وزير التربية والتعليم، فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن الطلاب مطالبون بفهم أهداف كل درس وليس بمادة علمية بعينها يعنى إذا فهم الطالب مخرج التعلم من الكتاب أو أى مصدر من مصادر ﺑﻨﻚ المعرفة فهذا يكفى، ولكن صياغة السؤال نفسه تعكس خلط في فهم الهدف من المصادر المختلفة.
وأضاف شوقى، أنه إذا فهم الطالب مخرج التعلم أو الهدف من الدرس فى مادة معينة عن طريق مصدر معين فهذا يكفى، ولكن إذا كان يفضل دراسته من مصدر آخر فهذا اختياره، متابعا: "كلها مصادر مساعدة للفهم ولا يوجد في القاموس الحالى كلمة مصادر مقررة أو مطالبين بها، الطلاب مطالبين فقط بفهم هدف كل درس من أى مصدر يفضلونه".
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان ضوابط كتابة الملاحظات في الكتاب المدرسى أثناء امتحانات الثانوية العامة.
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