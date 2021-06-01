/634344/أسطورة-إيطاليا-الأهلي-نادي-كبير-وسيتخطي-ريال-مدريد

أكد الإيطالي أليساندور ألتوبيلي، أسطورة كرة القدم الإيطالية، ومحلل قنوات بي إن سبورت الرياضية، أن النادي الأهلي لا يقل عن أندية إيطاليا في تاريخها وقوتها مثل إنتر ميلان ويوفنتوس.

قال ألتوبيلي في تصريحاته عبر برنامج "السادسة" على قناة الأهلي عبر تقنية "فيديو كونفرانس": الأهلي عظيم وله صولات وجولات وأفتخر بظهوري في قناة الأهلي وقمت بتحليل العديد من مبارياته في القنوات العربية، والأهلي سوف يتخطي ريال مدريد في البطولات القارية".

وأضاف: “بالنسبة علي الحصول علي قميص النادي الأهلي، شرف لي وسوف أقوم بتعليقة علي جدران بيتي، لأن ذلك فخر بالنسبة لي، بوجود قميص القلعة الحمراء في بيتي”.

وأردف: "أهنئ الأهلي على التتويج بالسوبر الأفريقي، والأهلي سيتخطى بطولات ريال مدريد في البطولات القارية".

وأختتم: “الأهلي توج بكأس السوبر الإفريقي علي حساب نهضة بركان المغربي، ليصل إلي البطولة رقم 22 قارياً، وبذلك يتواجد في المركز الثاني، بعد ريال مدريد الإسباني المتصدر بـ 26 لقب، وأتمني كل التوفيق للكرة المصرية في الفترة القادمة”.

ألتوبيلي عن بطولة السوبر ليج

قال:" أعتقد أن هناك 12 فريقا يصرون على اللعب، لأنها ستدخل لهم العديد من الأموال وتعالج أمور اقتصادية كبيرة، لكنها في نفس الوقت ستدمر الكرة الأوروبية، ومن الممكن أن يعتادوا عليها في المستقبل، ولكن الأمور صعبة للغاية قد يكون الأمر صعب في المحاكم، فالأندية تريد اقتصاد جيد لها ليس أكثر، لأن دوري الأبطال كبير للغاية وسيبقى الأفضل بكل تأكيد".

مباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر

تلقى الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأجيل مباراة إنبي في كأس مصر، التي كان مقررا إقامتها يوم الجمعة المقبل، ويحتل النارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد41 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق.