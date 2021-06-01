/634345/غدا-انطلاق-أعمال-التصحيح لامتحان-العربي-في-كنترولات الشهادة-الإعدادية

استعدت كنترولات امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات ، لانطلاق أعمال التصحيح وتقدير مادة اللغة العربية والخط والاملاء التي أدي الطلاب الامتحانات بها.

قامت مديريات التعليم التي انطلقت بها الامتحانات اليوم، بإعداد مقار تقدير الدرجات، مع أعداد كولديرات المياه المثلجة لضمان ، وتعقيم مقار التصحيح في أطار الجهود المبذولة لراحة المعلمين المنتدبين لأعمال التصحيح.

تقدير الدرجات

وتشهد أعمال التصحيح هذا العام بزيادة الحجرات المخصصة للتصحيح والحفاظ علي تطبيق التباعد الاجتماعي، مع حظر تناول المأكولات و التدخين داخل مقار التصحيح، وحظر التصوير مطلقا.

وكانت أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية قد انطلقت صباح اليوم في محافظات القاهرة و القليوبية واسوان وقنا و بني سويف وبورسعيد والسويس و المنوفية وأسيوط والبحيرة والشرقية وعدد آخر من المحافظات، بينما تنطلق الامتحانات في محافظتي الاسكندرية والجيزة يوم السبت القادم.

لجان الامتحانات

وشهدت مختلف اللجان التي أدي الطلاب الامتحانات بها حالة من الرضا والسرور علي مستوي الامتحانات التي جاءت في مستوي الطالب و المتوسط، ولم تشهد آي شكاوي من صعوبة الاسئلة، باستثناء بعض الشكاوي الفردية من صعوبة سؤال النحو في محافظة القليوبية.

حرص المحافظون علي تفقد أعمال الامتحانات، يرافقه قيادات مديريات التربية والتعليم، والتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحتراوزية ، وعدم دخول آى طالب أو معلم اللجان دون إرتداء كمامة، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

الجدير الذكر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية يخوضها 1.4 مليون طالب وطالبة في مختلف محافظات الجمهورية، تحت رقابة غرف العمليات في مديريات التربية والتعليم، ووسط إجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب و المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات والمراقبة في لجان من تداعيات جائحة فيروس كورونا المعروف باسم" كوفيد-19".