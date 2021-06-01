القباج: معرض ديارنا للأثاث يسعى لترويج المنتج المحلى ودعم صغار المنتجين

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، إن معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات"، الذى ينطلق غدا بأرض المعارض بمدينة نصر وتستمر فعالياته حتى 10 يونيو الجارى، يهدف إلى ترويج المنتج المحلى ودعم صغار المنتجين.





وأوضحت الوزيرة - فى مداخلة هاتفية مع برنامج الحقيقة على قناة "اكسترا نيوز" مع المذيعة آية عبد الرحمن - أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على دعم الأسر المنتجة وقطاع العمالة غير المنتظمة والمشروعات متناهية الصغر، وتعمل على تشجيع الأسر على الإنتاج والعمل.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن معنية بصغار الصُناع، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كل سبل الدعم لصغار الصناع بما فيها التسويق وعرض منتجاتهم.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الوزارة تهدف من هذا المعرض إلى فتح المجال لتجهيز منازل الزوجية بأسعار رشيدة، مؤكدة أن هناك تنويعا فى الأذواق والإمكانيات فى هذا المعرض.