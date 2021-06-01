وأوضحت الوزيرة - فى مداخلة هاتفية مع برنامج الحقيقة على قناة "اكسترا نيوز" مع المذيعة آية عبد الرحمن - أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على دعم الأسر المنتجة وقطاع العمالة غير المنتظمة والمشروعات متناهية الصغر، وتعمل على تشجيع الأسر على الإنتاج والعمل.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن معنية بصغار الصُناع، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كل سبل الدعم لصغار الصناع بما فيها التسويق وعرض منتجاتهم.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الوزارة تهدف من هذا المعرض إلى فتح المجال لتجهيز منازل الزوجية بأسعار رشيدة، مؤكدة أن هناك تنويعا فى الأذواق والإمكانيات فى هذا المعرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القباج: معرض ديارنا للأثاث يسعى لترويج المنتج المحلى ودعم صغار المنتجين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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