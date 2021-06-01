اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى برئاسة العنانى

جدة - نرمين السيد - ناقش اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى برئاسة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، عددا من الموضوعات الخاصة بآليات ومقترحات الترويج السياحى لمصر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.





وقد جاء من بين الموضوعات التى تم مناقشتها أجندة الأحداث والفعاليات الداخلية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وتلك الخاصة بالوزارات والمحافظات المختلفة وذلك لمدة الثلاثة أشهر القادمة لبحث إمكانية الاستفادة منها فى الترويج السياحى لمصر، حيث أكد الدكتور خالد العنانى على أهمية وجود أجندة موحدة لكافة الأحداث والفعاليات فى مصر.

كما تم بحث إمكانية تنظيم مجموعة من الأحداث والفعاليات الهامة على مدار العام فى عدد من المحافظات السياحية المختلفة للاستفادة من مردودها فى تسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية المتنوعة لمصر، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية والوزارات والجهات المعنية منها أحداث ومهرجانات رياضية وثقافية وفنية وغيرها.

ولفت الوزير إلى بعض الأحداث والفعاليات التى سوف تنظمها الوزارة خلال الأشهر القليلة القادمة مثل احتفالية موكب افتتاح مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وافتتاح قصر محمد على بشبرا.

كما تم اطلاع المجلس على مستجدات الاستراتيجية الإعلامية التى يقوم بإعدادها أحد التحالفات الدولية التى تعاقدت معها الوزارة فى يناير الماضى، حيث أوضح الدكتور خالد العنانى إلى أنه من المقرر أن ينتهى هذا التحالف من إعداد هذه الاستراتيجية بحد أقصى شهرين ليتم إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاثة سنوات قبل بداية خريف هذا العام، وتهدف هذه الحملة إلى الترويج السياحى لمصر بصورة أكبر لجذب المزيد من السائحين إليها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المستجدات الخاصة بتعزيز ما تقدمه صفحات التواصل الاجتماعى المختلفة للترويج السياحى لمصر ولاسيما من خلال الصفحات الخاصة بالوزارة وبالهيئة، كما تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة بالمعارض السياحية التى شاركت بها الهيئة خلال الفترة الماضية والتى من بينها معارض تم المشاركة بها بشكل افتراضى.

بالإضافة إلى أنه تم مناقشة إمكانية تنظيم قوافل سياحية بعدد من الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر وشراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بهذه الأسواق للترويج للمقصد المصرى بها، مع التوصية بأهمية تشكيل فريق عمل بين الوزارة ممثلة فى الهيئة وممثلى القطاع السياحى الخاص لوضع خطة مشتركة للترويج السياحى لمصر فى الأسواق السياحية المختلفة ووضع أولويات كل سوق وفقاً لحجم وأهمية هذه الأسواق بالنسبة للسياحة المصرية.

وتطرق الاجتماع للحديث عن أهمية الاستفادة بصورة أكبر من مشاركة مصر فى إكسبو دبى 2020 للترويج للسياحة المصرية، والذى من المقرر افتتاحه فى شهر أكتوبر 2021 وسيستمر لمدة 6 أشهر، حيث أشار الوزير إلى زيارته لموقع المعرض وتفقد الجناح المصرى المشارك به خلال تواجده بزيارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور ملتقى السوق العربى للسياحة والسفر، لافتا إلى أن الجزء الأكبر من المعرض خُصص لإلقاء الضوء على السياحة والآثار فى مصر.

كما تم إطلاع أعضاء المجلس على آخر مستجدات ما تم عرضه فى مجلس الإدارة السابق فيما يخص إنشاء وحدة تصوير ومونتاج للأفلام بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ليتم استخدامها فى إنتاج الأفلام الترويجية وكذلك تصوير الأحداث والفعاليات السياحية والأثرية المختلفة للاستفادة منها فى الترويج السياحى لمصر وإلقاء الضوء على المقومات المختلفة للمقصد السياحى المصرى.