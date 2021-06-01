محمد صلاح بقائمة هدافي دوريات "البيج 5" فى الدوري والأبطال ويوروباليج

تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في قائمة أفضل 10 هدافين في البطولات الخمس الكبرى تسجيلاً للأهداف في الدوري والبطولات القارية الكبرى سواء أبطال أوروبا او الدوري الأوروبي وفق الإحصائية الصادرة عن شبكة "سكاواكا العالمية" المتخصصة في أرقام اللاعبين ومختلف دوريات العالم.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 28 هدفاً بواقع 22 في بطولة الدوري الإنجليزي حيث حصد بها وصافة ترتيب هدافي البريميرليج بالإضافة الى 6 أهداف في دوري ابطال أوروبا مع فريقه.

فيما تصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بواقع 41 هدفاً في الدوري الألماني "البوندزليجا" و5 اهداف في دوري أبطال أوروبا.

فيما جاء نجم بوروسيا دورتموند ايرلينج هالاند في المركز الثاني والوصافة بواقع 37 هدفاً بواقع 27 هدفاً في البوندزليجا، و10 في دوري أبطال أوروبا.

وحل ثالثا النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بواقع 35 هدفاً بالتساوي مع ليونيل ميسي الذي تقاسم معه نفس الترتيب.

وجاءت قائمة هدافي الدوريات الخمس الكبرى كالتالي..

روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ): 46 هدفاً

ايرلينج هالاند (دورتموند): 37 هدفا

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 35 هدفاً

ليونيل ميسي (برشلونة): 35 هدفاً

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس): 33 هدفاً

جيرارد مورينو (فياريال): 30 هدفاً

كريم بنزيما (ريال مدريد): 29 هدفاً

محمد صلاح (ليفربول): 28 هدفاً

أندريه سيلفا (انتراخت فرانكفورت): 28 هدفاً

روميلو لوكاكو (انتر ميلان): 28 هدفاً