المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: جهود الرئيس السيسى أدت لوقف إطلاق النار بغزة

قال نبيل أبوردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الدور المصرى تاريخيا إلى جانب الشعب الفلسطينى وداعم للقضية الفلسطينية وليس وليد الأيام الماضية، مشيراً إلى أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى كبيرة ومقدرة تماماً وأدت إلى وقف إطلاق النار فى غزة، وتابع:"هناك ثقة كبيرة فى الدور المصرى".

وأضاف "أبو ردينة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أن الأزمة الفلسطينية هى أزمة الشرق الأوسط والعرب، وتابع: "نعمل على استمرار وقف إطلاق النار فى غزة بالتنسيق مع مصر.. والمشاروات مستمرة مع مصر لدعم القضية وتثبيت وقف إطلاق النار".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس أبو مازن قام بجهود كبيرة بالتنسيق مع مصر لدعم القضية الفلسطينية، وتابع: "المساعدات المصرية كبيرة لدعم القضية الفلسطينية"، مشدداً على أنه لن يكون هناك سلام دون إيجاد حل عاجل للقضية الفلسطينية.